Newcastle, Howe sotto pressione: "Non sto facendo abbastanza bene il mio lavoro"

Il momento del Newcastle è delicato e Eddie Howe non si nasconde. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Brentford al St James’ Park, l’allenatore dei Magpies ha ammesso le proprie responsabilità in un periodo che vede la squadra vincere solo una partita nelle ultime otto tra tutte le competizioni.

Il Newcastle, avanti 1-0, si è fatto rimontare e ha chiuso tra i fischi dei propri tifosi, sia all’intervallo che al termine della gara. Una settimana difficile, segnata anche dall’eliminazione dalla Coppa di Lega, che ha allontanato la squadra dalla zona Champions: ora sono dieci i punti di distanza dal quinto posto, con tredici partite ancora da giocare.

Howe ha parlato con grande onestà nel post gara: “Mi sento sempre sotto pressione, fa parte di questo lavoro. Ma in questo momento non sto facendo abbastanza bene. Sono arrabbiato con me stesso, mi assumo tutta la responsabilità”. Parole forti, che fotografano la frustrazione di un tecnico consapevole delle difficoltà.

Il problema, secondo Howe, riguarda anche il rendimento individuale: “Non sono molti i giocatori che possono dire di essere al loro livello migliore. Dobbiamo essere onesti e ritrovare i nostri standard”. L’allenatore ha ribadito che l’impegno non manca, ma servono soluzioni rapide per invertire la rotta.

Sui fischi del pubblico, Howe è stato chiaro: “Se giochiamo bene, i tifosi ci sosterranno. Stanno reagendo a ciò che vedono. Sta a noi cambiare questa situazione con le prestazioni”.