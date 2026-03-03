Neymar consola Rodrygo: "Coraggio, sono sicuro che tornerai a volare. Dio ha i suoi piani"

Rodrygo (25 anni, 19 presenze e un solo gol in questa Liga) ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. L'infortunio, annunciato oggi, ha scosso profondamente il mondo del calcio e in particolare il suo connazionale Neymar. L'attaccante del Santos, che a 34 anni ha già vissuto il calvario di lunghi stop forzati, ha affidato a Instagram un toccante messaggio di vicinanza per il compagno di squadra.

Le parole dell'ex fuoriclasse del PSG trasudano dolore e rassegnazione, ma anche grande affetto fraterno: "Oggi è uno dei giorni più tristi per me. Quando ho saputo del tuo infortunio, mi è passato davanti un intero film. Tutta la sofferenza, l'angoscia e la paura di vivere questo infortunio! Mio numero 10, mio figlio, mio erede (come ti chiamo io), ti chiedo solo una cosa... Prenditi cura di te, ora è il momento di radunare intorno a te tutti coloro che ami... E come hai detto tu, non meritavi di vivere tutto questo ora... ma chi siamo noi per dubitare dei piani di Dio. Fratellino... Coraggio, sono sicuro che tornerai a volare. Ti amo e, proprio come tu hai sostenuto me, io sarò lì per te", ha dichiarato O Ney.

Le conseguenze cliniche di questo stop sono pesantissime sia per il club che per la Seleção. Rodrygo dovrà infatti saltare non solo il finale della stagione 2025-2026 con la maglia delle Merengues, ma sarà costretto a rinunciare anche ai Mondiali 2026 con il Brasile.