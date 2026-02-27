Scintille Neymar-T.Mendes: "Un idiota". La risposta dell'ex Lione: "Esultanza irrispettosa"

Terza presenza dell’anno, seconda da novanta minuti: Neymar è tornato protagonista dopo l’intervento chirurgico che a inizio 2026 lo aveva tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Nel Campeonato Brasileiro Série A 2026 il suo Santos FC era ultimo con un solo punto in tre giornate, appaiato al Vasco da Gama, penultimo e in piena crisi. Serviva una scossa. E Neymar l’ha data firmando una doppietta.

Il primo gol, al 25’, è arrivato con un destro preciso e un'esultanza dedicata a Vinícius Júnior: una danza vicino alla bandierina del corner. Ma la serata è diventata tesa quando Neymar è stato coinvolto in un duro scontro con Thiago Mendes, ex giocatore di Lione, responsabile di un grave infortunio subito dall'ex Barcellona nel 2020, quando giocava nel PSG. Poco dopo il gol, Mendes ha tentato di commettere un brutto fallo e Neymar ha reagito. Entrambi i giocatori sono stati ammoniti.

A fine primo tempo, Neymar non ha trattenuto la sua frustrazione: "Vuole sempre fare il duro. Con tutto il rispetto che gli devo, è un idiota. Mi ha già fatto male al PSG e oggi mi ha promesso di farlo di nuovo. Vedremo se avrà il coraggio". Nella ripresa il numero 10 ha raddoppiato il vantaggio al 61’, sigillando la vittoria. Thiago Mendes ha replicato subito dopo, difendendo la sua posizione: "Chiedevo solo un po’ di rispetto. Durante la sua celebrazione ha chiesto ai nostri tifosi di stare zitti e mi ha mancato di rispetto. Oggi tutto ruotava attorno a Neymar; l’arbitro ha fischiato solo per lui, mai per noi".