Niente Italia per Mainoo: il talento inglese ha l'accordo per il rinnovo col Manchester United

Il Manchester United è pronto a blindare uno dei talenti più promettenti usciti dal proprio vivaio negli ultimi anni. Il club inglese è infatti vicino a definire il rinnovo di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 che dovrebbe prolungare il suo contratto fino al giugno 2031.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le trattative andavano avanti da gennaio e nelle ultime ore si sarebbe arrivati agli ultimi dettagli prima della firma. “Il Manchester United è vicino a un nuovo accordo per Kobbie Mainoo, con contratto fino a giugno 2031. Il rinnovo era una priorità dopo che è tornato a essere un giocatore chiave sotto la gestione di Carrick. Non è ancora tutto completato, ma il club è ottimista”, ha scritto il giornalista sul proprio account X.

Mainoo si era messo in luce già nella gestione Ten Hag, conquistando i tifosi soprattutto dopo la grande prestazione nella finale di FA Cup contro il Manchester City. La sua crescita si era però rallentata con l’arrivo di Ruben Amorim, che lo aveva relegato spesso in panchina preferendogli altre soluzioni a centrocampo, tanto da spingere il giocatore a valutare un possibile addio a metà stagione.

La svolta è arrivata con l’arrivo in panchina di Michael Carrick, che lo ha rilanciato stabilmente nell’undici titolare accanto a Casemiro, con Bruno Fernandes avanzato sulla trequarti. Il ritorno al centro del progetto ha convinto il club a puntare su di lui anche per il futuro, con un rinnovo che ormai sembra solo da formalizzare.