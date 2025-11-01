Papà Ronaldo osserva e Cristianinho lo emula: firmato il primo gol nel Portogallo U16

Cristiano Ronaldo Jr è sulle orme del padre. Conosciuto affettuosamente come Cristianinho, il primogenito di CR7 sa già cosa significa festeggiare un gol con la maglia del Portogallo e alla sua seconda apparizione con il Portogallo U16 l'appena quindicenne ha segnato il primo gol. Brucia in fretta le tappe il figlio d'arte, celebrato nella vittoria per 3-0 contro il Galles nel Torneo Coppa delle Federazioni.

La rete è arrivata poco prima dell’intervallo, dopo una bella azione collettiva conclusa dallo stesso Cristianinho con un siluro rasoterra imprendibile sul palo alla destra, imprendibile per il portiere avversario. L'esultanza, calma e sicura, ha inevitabilmente ricordato quello di suo padre, attualmente bomber dell'Al Nassr in Arabia Saudita. Tuttavia Cristianinho non ha disputato tutti i 90 minuti del match contro il Galles, venendo sostituto al 62º minuto da Rafael Cabral, autore degli altri due gol della selezione portoghese.

Martedì prossimo, il Portogallo affronterà l’Inghilterra, e in Portogallo c'è la certezza di rivedere il figlio di Ronaldo partire di nuovo titolare. In appena due partite, si è guadagnato il rispetto dello spogliatoio e l’attenzione dei tifosi. Oltre al cognome di un certo peso, il talento è indubbio e la fame di chi è cresciuto al fianco di un'icona del calcio... anche.

Cristianinho non ha avuto il tempo di mettere lo zampino sul match e con la maglia della Nazionale U16, ma avrà una nuova occasione per farlo probabilmente questo sabato, quando il Portogallo sfiderà il Galles. Il giovane, che milita nelle giovanili dell'Al Nassr, sta crescendo sotto lo sguardo attento di suo padre, che vede in lui molte somiglianze: "È molto competitivo, non gli piace perdere. È come me da bambino. Ha talento, forza, tecnica e un gran tiro. Ma non gli metterò pressione: sarà quello che vorrà essere".