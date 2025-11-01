Ndoye torna dal 1', Zirkzee bocciato: Nottingham Forest-Man United, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Manchester United, match valido per la decima giornata di Premier League. Sean Dyche resiste alla tentazione di apportare modifiche alla squadra uscita ko a Bournemouth e prova a vincere la prima partita di campionato senza però contare su James McAtee, investimento da 30 milioni di sterline in estate e prelevato dal City. In compenso in prima linea ecco l'ex Juventus Savona terzino destro al fianco di Milenkovic (in passato alla Fiorentina) nella coppia difensiva costruita con Murillo. Douglas Luiz (in prestito dai bianconeri) trova continuità con la terza titolarità di fila e l'ex Bologna Ndoye torna dal 1' dopo la panchina col Chelsea.

Ruben Amorim schiera una formazione invariata mentre il Manchester United insegue la quarta vittoria consecutiva, che lo porterebbe al secondo posto nella classifica della Premier League. Harry Maguire torna in panchina dopo aver saltato la vittoria della scorsa settimana contro il Brighton a causa di un piccolo infortunio, ancora fuori Zirkzee (ex Bologna) e Dorgu (ex Lecce), in campo titolari l'ex Atalanta Diallo così come in difesa De Ligt (col passato a tinte bianconere).

FORMAZIONI UFFICIALI

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, N.Williams; Anderson, D.Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; I.Jesus.

A disposizione: J.Victor, Morato, Jair, Sangaré, Hutchinson, Yates, McAtee, Awoniyi, Kalimuendo.

Allenatore: Dyche.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, B.Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko.

A disposizione: Bayindir, Heaven, Maguire, Mazraoui, Dorgu, Mainoo, Mount, Ugarte, Zirkzee,

Allenatore: Amorim.

Premier League, la 10a giornata

Brighton - Leeds (1 novembre, ore 16)

Burnley - Arsenal (1 novembre, ore 16)

Crystal Palace - Brentford (1 novembre, ore 16)

Fulham - Wolverhampton (1 novembre, ore 16)

Nottingham Forest - Manchester United (1 novembre, ore 16)

Tottenham - Chelsea (1 novembre, ore 18:30)

Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)

West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)

Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)

Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)

CLASSIFICA

1. Arsenal 22 punti

2. Bournemouth 18

3. Tottenham 17

4. Sunderland 17

5. Manchester City 16

6. Manchester United 16

7. Liverpool 15

8. Aston Villa 15

9. Chelsea 14

10. Crystal Palace 13

11. Brentford 13

12. Newcastle 12

13. Brighton 12

14. Everton 11

15. Leeds 11

16. Burnley 10

17. Fulham 8

18. Nottingham Forest 5

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2