Arteta ne cambia 10, Calafiori torna titolare: Burnley-Arsenal, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Burnley-Arsenal, una delle cinque partite valide oggi per il decimo turno di Premier League. Il tecnico della squadra neopromossa, Scott Parker, aveva schierato la stessa formazione nelle ultime due partite dei Clarets, ma oggi apporta una modifica con l’inserimento di Josh Laurent dal primo minuto.
L’Arsenal invece ne cambia addirittura 10 rispetto alla vittoria in Carabao Cup contro il Brighton in settimana: Eberechi Eze l’unica conferma nell’undici titolare. William Saliba parte dal 1' dopo aver saltato la partita contro i Seagulls, c’è l’esordio dal primo minuto per Leandro Trossard. Rientra nelle prime scelte anche l'ex Bologna Calafiori.
FORMAZIONI UFFICIALI
BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka, Walker, Laurent, Tuanzebe, Esteve, Hartman, Florentino, Cullen, Ugochukwu, Anthony, Flemming.
Allenatore: Parker.
ARSENAL (4-3-3): Raya, Timber, Calafiori, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.
A disposizione: Arrizabalaga, Mosquera, White, Hincapie, Norgaard, Nwaneri, Merino, Lewis-Skelly, Dowman.
Allenatore: Arteta.
Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds (1 novembre, ore 16)
Burnley - Arsenal (1 novembre, ore 16)
Crystal Palace - Brentford (1 novembre, ore 16)
Fulham - Wolverhampton (1 novembre, ore 16)
Nottingham Forest - Manchester United (1 novembre, ore 16)
Tottenham - Chelsea (1 novembre, ore 18:30)
Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)
CLASSIFICA
1. Arsenal 22 punti
2. Bournemouth 18
3. Tottenham 17
4. Sunderland 17
5. Manchester City 16
6. Manchester United 16
7. Liverpool 15
8. Aston Villa 15
9. Chelsea 14
10. Crystal Palace 13
11. Brentford 13
12. Newcastle 12
13. Brighton 12
14. Everton 11
15. Leeds 11
16. Burnley 10
17. Fulham 8
18. Nottingham Forest 5
19. West Ham 4
20. Wolverhampton 2