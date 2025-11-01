PSG-Nizza, le formazioni ufficiali: Luis Enrique non fa turnover in vista del Bayern Monaco

Il sabato dell'undicesima giornata di Ligue 1 si apre con un match ad alta intensità al Parco dei Principi, dove il Paris Saint-Germain ospita il Nizza alle ore 17:00. I parigini, primi in classifica con 21 punti, cercano continuità dopo il pareggio infrasettimanale contro il Lorient (1-1), segnale di una stagione ancora altalenante.

Fuori Désiré, ancora ai box, il tecnico spagnolo rilancia Hakimi a destra e schiera Pacho accanto a Zabarnyi in difesa. In mediana spazio a Zaïre-Emery, Neves e Vitinha, mentre in attacco Mayulu sarà il terminale offensivo supportato da Barcola e Kvaratskhelia. Dembélé parte inizialmente dalla panchina.

Il Nizza di Franck Haise arriva invece in gran forma, reduce da tre vittorie consecutive che lo hanno proiettato all’ottavo posto con 17 punti. Il tecnico deve rinunciare a diversi elementi chiave – tra cui Dante, Cho e Moffi – e si affida a un 4-4-1-1 con Sanson alle spalle di Jansson. Gouveia e Abdi agiranno sugli esterni, mentre Boga e Kevin Carlos attendono il proprio turno in panchina.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

NIZZA (4-4-2): Diouf; Mendy, Bah, Oppong, Bard; Gouveia, Louchet, Boudaoui, Abdi; Sanson, Jansson