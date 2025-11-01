Betis, Pellegrini positivo: "Isco dopo la pausa nazionali sarà pronto". E parla di Amrabat

Il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, guarda con attenzione al Maiorca dopo una settimana segnata dall’esordio debordante in Coppa del Re (dominato e vinto per 7-1), mentre la classifica della Liga va ritoccata per tornare in zona Europa. "Credo che la squadra arrivi bene, ci siamo qualificati bene in Coppa con grandi esigenze. Entriamo in un mese di novembre con sette partite e una pausa nazionali. Cerchiamo il modo di arrivare nella migliore forma possibile. Domani dobbiamo vincere urgentemente i punti in casa per rimanere nelle posizioni europee. Tutti arrivano in buone condizioni".

Su Isco e il suo ritorno: "Sta recuperando molto bene dall’infortunio. Sta facendo lavoro senza contatto, non sarà disponibile nella prossima partita, sarebbe un rischio per lui provarci. Ma se continuerà a migliorare, al ritorno dalla pausa sarà pronto. Isco è molto importante, tutti lo vediamo giocare e conosciamo l’impatto che ha sul gioco. È il capitano, trasmette l’esigenza alla squadra ed è un leader fondamentale per noi".

Quanto invece alla forma fisica di Lo Celso e Amrabat (in prestito dalla Fiorentina): "È importante avere tutta la squadra coinvolta. Lo Celso aveva un colpo, ma ora sta bene. Amrabat va gestito con cautela". Una chiosa invece sui prossimi rivali da parte di mister Pellegrini: "Stava attraversando un momento difficile e ora arriva in un buon periodo. Succede a tutte le squadre nel calcio. Cercheremo di ottenere punti, non possiamo perdere due partite consecutive in casa. Se dovessimo perdere, vedremo come rimediare. Il Maiorca ha giocatori importanti e sarà necessario fare una buona partita sia in difesa che nella fase creativa".