Ufficiale Un segugio di talenti per il Chelsea, Dave Fallows: "Colpito dal lavoro già svolto dal club"

"Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Dave Fallows nel Team di Leadership Sportiva del Club, con ingresso a far parte della squadra dal 1° novembre con un contratto fino al 2031". Recita così l'incipit del comunicato ufficiale del Chelsea a proposito dell'ingaggio di Dave Fallows come nuovo membro dello Sporting Leadership Team.

Con una carriera consolidata nel reclutamento e nell’analisi dei talenti, Dave assumerà un ruolo centrale nello sviluppo del calcio nel club londinese, operando in aree chiave come il reparto scouting e dati, la gestione dei prestiti, i percorsi dei giocatori dalle Academy alla prima squadra e la pianificazione strategica dell’evoluzione della rosa. "Il Team di Leadership Sportiva, guidato dai Co-Direttori Sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley - precisano i Blues tramite nota ufficiale -, include Sam Jewell e Joe Shields, con i quali Dave collaborerà strettamente come parte della struttura integrata di leadership calcistica del club.

Il nuovo arrivato, in seguito al suo annuncio al Chelsea, ha commentato: "Sono felicissimo di unirmi al club e di lavorare a stretto contatto con Paul, Laurence, Joe e Sam, oltre che con gli altri talentuosi membri dello staff delle squadre maschili, femminili e giovanili del Chelsea. Sono rimasto colpito da gran parte del lavoro già svolto sulla strategia di sviluppo e reclutamento dei giocatori a tutti i livelli. Non vedo l’ora di contribuire a rafforzare le basi già stabilite e le squadre di talento sviluppate sotto la guida dei proprietari".