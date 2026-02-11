Il Chelsea punta su Julian Alvarez. Cucurella come possibile contropartita tecnica
Il Chelsea valuta una mossa ambiziosa per arrivare a Julián Álvarez. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, i Blues starebbero considerando la possibilità di inserire Marc Cucurella come contropartita tecnica in un’operazione con l’Atlético Madrid.
Álvarez, attaccante argentino campione del mondo, è uno dei profili offensivi più apprezzati in Europa. La sua continuità realizzativa e la capacità di incidere nelle partite decisive lo rendono un obiettivo di primo piano per diversi club. Il Chelsea, tra i più attivi sul fronte, cerca un innesto di qualità per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo.
L’eventuale inserimento di Cucurella rappresenterebbe un elemento chiave nella trattativa. Dopo un inizio complicato a Londra, il terzino spagnolo ha rilanciato le proprie quotazioni nell’ultimo anno e mezzo, diventando un elemento affidabile sulla fascia sinistra, apprezzato per equilibrio difensivo e spinta offensiva. L’Atlético segue da tempo il giocatore, ritenendolo compatibile con il sistema di Diego Simeone.
Un’operazione strutturata su una formula giocatore più conguaglio economico potrebbe consentire al Chelsea di distinguersi rispetto ad altre pretendenti, tra cui l’Arsenal, anch’esso interessato all’argentino.
L’Atlético non è obbligato a cedere, ma l’inserimento di Cucurella potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa e accendere ulteriormente la corsa al centravanti della Liga.
