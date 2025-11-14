Olympique Marsiglia, rinnovo di Bakola in alto mare. L'Eintracht Francoforte ci pensa

Annunciata come imminente a settembre, la trattativa per il rinnovo contrattuale di Darryl Bakola (17 anni, 5 presenze in Ligue 1 in questa stagione) con l'Olympique Marsiglia è ancora in sospeso. La situazione è complessa e la firma del giovane centrocampista, legato al club focese fino al giugno 2027, potrebbe richiedere ancora tempo.

La ragione del rallentamento? Bakola, sebbene fosse stato convocato per la Coppa del Mondo U20 (dal 27 settembre al 19 ottobre), è stato trattenuto dal suo club con la promessa di ottenere maggior minutaggio in prima squadra. Tuttavia, il giovane ha finito per giocare pochissimo durante quel periodo. Una condotta che ha causato irritazione nell'entourage del giocatore, il quale si interroga sulle sue prospettive sportive all'OM, come riporta L'Équipe. La sua priorità assoluta, infatti, è giocare per non rallentare la sua crescita. I dirigenti olimpici dovranno essere molto convincenti per riuscire a trattenere il loro talento.

Mentre il prolungamento contrattuale di Darryl Bakola continua a trascinarsi, diversi club stanno monitorando da vicino la situazione del giovane centrocampista dell'Olympique Marsiglia. Tra questi spicca l'Eintracht Francoforte, club bravissimo nella valorizzazione dei giovani talenti. Il club tedesco, notoriamente appassionato di talenti francesi, potrebbe tentare un'offerta per il marsigliese già a gennaio.