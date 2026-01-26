Oscar Bobb al Fulham, ci siamo quasi: contatti fitti con il City per chiudere a gennaio

Il Fulham sta facendo passi avanti per Oscar Bobb. I Cottagers stanno intensificando i contatti per ingaggiare l'ala destra norvegese classe 2003 dal Manchester City, secondo quanto riferito da BBC Sport, e al momento è molto vicina al lieto traguardo. Il giocatore di 22 anni ha perso posizioni nelle gerarchie di Pep Guardiola da quando Semenyo ha messo piede a Etihad Stadium.

"So che ci sono voci, so che ci sono trattative", ha ammesso lo scorso weekend l’allenatore dei citizens dopo la vittoria contro il Wolverhampton. "Ma al momento non lo so. Se vuole lasciare il club? Penso di sì". Questo, insomma, non fa che alimentare le voci sul futuro di Bobb che sembra sempre più orientato ad una permanenza in Premier League e ad un trasferimento al Fulham. Intanto non è da scartare l'interessamento del Borussia Dortmund.

Intanto il Fulham si sta muovendo forte sul mercato di gennaio e avrebbe presentato un'offerta da 28 milioni di sterline per ingaggiare l’attaccante del PSV Eindhoven Ricardo Pepi. Sintomo della volontà di rinforzare la squadra di Marco Silva nella finestra di trasferimenti invernale. Intanto Oscar Bobb con la maglia del Manchester City ha collezionato 15 presenze questa stagione, senza segnare. L’ultima apparizione risale al 17 dicembre contro il Brentford in Carabao Cup, quando è uscito zoppicando per infortunio nei primi 20 minuti di gioco.