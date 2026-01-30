Ufficiale Colpo Fulham, dal Manchester City arriva Bobb a titolo definitivo: cifre e dettagli

Il Fulham rinforza il proprio atttacco pescando in casa Manchester City. Il club londinese ha infatti chiuso l’operazione per Oscar Bobb, acquistato a titolo definitivo per una cifra pari a 27 milioni di sterline (oltre 31 milioni di euro). Per l'ala destra inglese si apre così una nuova avventura in Premier League, con un contratto di lunga durata: Bobb ha firmato un accordo valido per cinque anni e mezzo.

Le prime parole del giocatore confermano l’entusiasmo per la scelta fatta: “È fantastico essere qui. Ho trascorso una giornata fantastica incontrando tutti e sono molto emozionato”. Bobb ha spiegato di essersi informato a fondo prima di accettare la proposta dei Cottagers: “Ho sempre saputo che il Fulham è un buon club, con buoni giocatori e un grande stadio. Ho parlato con Sander [Berge], il mio caro amico, e con l’allenatore, e lui mi ha spiegato com’è il sistema, come sono i ragazzi e com’è il club”.

Un confronto che ha inciso in modo decisivo: “Sembrava adorabile, quindi è stata una decisione fondamentalmente facile”. Ora Bobb è pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico e a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Craven Cottage.