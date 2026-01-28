Guardiola saluta Oscar Bobb: accordo con il Fulham per la cessione del norvegese

Il Manchester City ha trovato l’accordo con il Fulham per la cessione di Oscar Bobb. Secondo quanto riportato da ESPN, l’operazione si chiuderà sulla base di 27 milioni di sterline, con il City che si è tutelato inserendo una percentuale del 20% sulla futura rivendita e una clausola che gli consentirà di pareggiare eventuali offerte in arrivo negli anni successivi.

L’esterno norvegese, 22 anni, ha già ricevuto il via libera per sottoporsi alle visite mediche e avviare la trattativa sui termini personali del contratto. L’obiettivo è completare il trasferimento a Craven Cottage prima della chiusura del mercato, fissata per lunedì. La decisione del City di aprire alla partenza di Bobb è maturata dopo l’arrivo di Antoine Semenyo dal Bournemouth, operazione da circa 64 milioni di sterline che ha ulteriormente affollato il reparto offensivo a disposizione di Pep Guardiola. Nonostante l’interesse concreto del Borussia Dortmund, il Fulham è riuscito a bruciare la concorrenza e ad assicurarsi il giocatore.

In questa stagione Bobb ha collezionato 15 presenze complessive, ma ha progressivamente perso spazio nelle rotazioni. L’ultima apparizione risale a dicembre, quando è stato costretto a uscire anzitempo nella sfida di Carabao Cup contro il Brentford a causa di un problema fisico. Già nella scorsa annata il suo percorso era stato condizionato da un grave infortunio: una frattura alla gamba lo aveva limitato a sole sei presenze in tutte le competizioni.

Arrivato in prima squadra nel 2023, Bobb saluta il Manchester City dopo 47 apparizioni e tre reti segnate. Il trasferimento a Londra rappresenta per lui un’opportunità di rilancio: al Fulham potrà trovare maggiore continuità e puntare a consolidare il proprio posto nella nazionale norvegese, con l’obiettivo di presentarsi da protagonista al Mondiale della prossima estate.