Fulham, Marco Silva apprezza il colpo Bobb: "Segnale chiaro, vogliamo restare in alto"

Il Fulham guarda avanti e lo fa investendo su un profilo giovane ma già abituato ai grandi palcoscenici. L’arrivo di Oscar Bobb dal Manchester City, formalizzato per una cifra vicina ai 27 milioni di sterline, rappresenta un’operazione che va oltre la semplice sostituzione di Adama Traoré, passato al West Ham. Il norvegese classe 2003 ha firmato un contratto di lunga durata e diventa una pedina chiave per le ambizioni del club londinese.

Marco Silva ha spiegato il senso della scelta in conferenza stampa: “Sono molto contento, senza dubbio, perché penso che sia una mossa davvero molto buona da parte nostra. Ora tocca a noi lavorare con lui, per metterlo nella migliore condizione fisica possibile, perché sono sicuro che sarà un ottimo acquisto per la società calcistica”.

Il tecnico portoghese ha poi sottolineato la visione strategica dell’operazione: “Se intendiamo investire i soldi che abbiamo investito in un giocatore come Oscar, un giovane giocatore come lui che ci aiuterà fino alla fine della stagione e per il futuro, ovviamente dobbiamo inserirlo in un progetto a lungo termine”. Silva ha ricordato anche il percorso di Bobb: “Ha avuto qualche momento al Manchester City, ma per la nazionale è già un titolare e giocherà la Coppa del Mondo”. Infine la fiducia sul suo impatto: “Crediamo davvero che sia stata una grande mossa e sicuramente mostrerà le sue qualità”.