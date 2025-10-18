Oviedo, Carrion: "Ci è mancato volume offensivo, dobbiamo creare più occasioni"

L'allenatore del Real Oviedo, Luis Carrion, è apparso in sala stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro l'RCD Espanyol allo stadio Carlos Tartiere. Il tecnico dell'Oviedo ha analizzato la partita, riconoscendo la mancanza di precisione in attacco e la necessità di continuare a lavorare per migliorare.

"Ci è mancato volume offensivo. Dobbiamo creare più occasioni di cross e far entrare più giocatori in area. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare", ha spiegato Carrion, che ha riconosciuto la necessità di aumentare la nostra presenza nella metà campo avversaria.

Al suo ritorno alla guida della panchina del Carbayón, l'allenatore ha dichiarato di aver vissuto la partita con emozione, sebbene rattristato dal risultato: "È stato emozionante tornare, rattristato dal risultato. Avevo grandi aspettative per questa partita. Credo che sia una sconfitta che oscura tutto. Siamo qui per continuare a fare punti, ed è su questo che ci concentreremo".

Carrion ha insistito sull'importanza di mantenere la concentrazione dopo aver subito il primo gol: "Dopo il primo gol, è stata una delusione per tutti. Quello su cui dovremo lavorare è cosa succederà dopo. Dobbiamo concentrarci di più, occupare meglio l'area e osare di più con qualche tiro in più. Abbiamo i giocatori per farlo e dobbiamo essere più pericolosi".

A questo proposito, l'allenatore dell'Oviedo ha sottolineato gli aspetti positivi del gioco della squadra, soprattutto nelle situazioni di circolazione della palla: "È lì che dobbiamo concentrarci per continuare a crescere", ha sottolineato Carrión.

Infine, nonostante il risultato, l'allenatore dei Blues ha voluto sottolineare l'atteggiamento dei suoi giocatori e il sostegno del pubblico della Tartiere: "I giocatori terranno la testa alta e andremo avanti. Quello che voglio è che tutti sostengano la squadra, e oggi lo hanno fatto".