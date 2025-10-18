Nottingham Forest, la carica di Postecoglu: "Nessuno qui vuole vincere più di me"

Il tecnico del Nottingham Forest, Ange Postecoglou, ha parlato a TNT Sports in vista del match contro il Chelsea. Le prime considerazioni sono state su come sia stata utilizzata la pausa per le Nazionali: "Non tanto per riposarci, quanto per riflettere sul primo tempo. Ci siamo allenati bene per un paio di settimane. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con giocatori che scenderanno in campo oggi, come Murillo, Douglas Luiz e Zinchenko. Non avevamo avuto molto tempo per allenarci da quando abbiamo iniziato, quindi quelle due settimane sono state preziose per questo".

Sul ritorno di Murillo, Douglas Luiz e Zinchenko: "Hanno dimostrato esperienza in Premier League. Murillo ha giocato pochissimo per noi, ma quando Dougie e Zinchenko hanno giocato hanno fatto la differenza per noi, quindi sono sicuro che daranno il loro contributo oggi".

Sulla crescita che i tifosi possono aspettarsi: "Qualunque cosa io dica è irrilevante. Nessuno vuole vincere più di me. Non sono certo contento che non abbiamo vinto finora, ma non è stato per mancanza di impegno e abbiamo giocato partite che avremmo dovuto vincere. Spero che la vittoria arrivi oggi e che un po' di rumore si plachi un po'. Non credo che sparirà del tutto, ma sicuramente estirperemo qualche erbaccia e speriamo di vedere qualche fiore in più".