Qualcuno rimpiange Julian Alvarez. Guardiola: "Ora mi piacerebbe averlo al Man City..."

Sette gol e 4 assist in 12 partite è un ottimo apporto e un grande inizio di stagione per Julian Alvarez, che vuole rilanciare l'Atletico Madrid senza sottostare all'egida alternata di Barcellona e Real Madrid. Nel complesso però l'attaccante argentino classe 2000 resta un acquisto a cinque stelle per i colchoneros, mentre per altri un grande rimpianto.

Per la precisione per Pep Guardiola. L'allenatore spagnolo, che aveva iniziato a valorizzare il suo enorme talento in Inghilterra, ora non può fare a meno di sentirne la mancanza dopo che il Campione del Mondo 2022 ha lasciato il City per non rimanere nell'ombra di Haaland e dimostrare il suo reale valore. Sempre da titolare. "L’anno del triplete, ti ricordi dei giocatori che lasciavo in panchina? Aymeric Laporte, un difensore centrale incredibile e titolare nella Nazionale, Julián (Alvarez, ndr) e altri che ora mi piacerebbe avere, ma volevano giocare di più e se ne sono andati", ha spiegato il tecnico degli sky blues.

Insomma, Guardiola in conferenza stampa (in vista del match contro l'Everton) ha scoperto il velo sulla questione: "Julian doveva competere con Erling, il che per noi è stato qualcosa di straordinario. Adesso è in una delle migliori squadre del mondo, l’Atletico de Madrid, con un allenatore (Simeone, ndr) e compagni di livello mondiale e sta rendendo incredibilmente bene". Con un'ammissione in chiusura: "Ora mi piacerebbe averlo con me... ma lo capisco".