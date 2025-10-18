Liverpool, Kerkez: "Non vedo l'ora di affrontare il Manchester United. Adrenalina al massimo"

Il terzino sinistro del Liverpool, Miloš Kerkez, è carico di aspettative in vista del big match di sabato contro il Manchester United ad Anfield, dove i campioni in carica della Premier League cercheranno di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive: "Non vedo davvero l'ora. Ovviamente è una grande partita, e vincere significa tutto per il club. Sinceramente, mi sento sempre diverso quando gioco ad Anfield: ricevo un'enorme quantità di energia e l'adrenalina mi impedisce di sentirmi troppo stanco".

Con la squadra del Liverpool ricaricata dopo la pausa per le nazionali, durante la quale molti giocatori hanno offerto ottime prestazioni, Kerkez ha notato che "molti ragazzi hanno fatto bene e ottenuto belle vittorie con le loro nazionali, quindi siamo davvero ansiosi di scendere in campo".

Ha infine ribadito l'importanza del ruolo dei tifosi, aggiungendo: "So che i fan ci sosterranno come sempre e ci daranno davvero, davvero tanta spinta e tanta energia".