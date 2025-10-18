Chelsea, Maresca: "Squalifica? In panchina due o tre possono gestire la situazione"

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca, in vista del match di oggi in trasferta contro il Nottingham Forest, ha parlato ai microfoni di TNT Sports. L'inizio del suo intervento è sul cartellino rosso ricevuto per la sua esultanza dopo la vittoria in extremis contro il Liverpool nell'ultima partita: "Personalmente, per me è stata una reazione normale e questo è tutto".

A seguito di quell'espulsione, dovrà scontare una giornata di squalifica e quindi oggi seguirà la partita dagli spalti: "Ho un legame con la panchina, ma abbiamo due o tre allenatori in panchina che possono gestire la situazione". Chiusura sulle condizioni di Enzo Fernandez, che non sarà della partita: "È fuori per un infortunio. Speriamo che torni presto".

Le formazioni di Nottingham Forest-Chelsea

Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Murillo, Milenkovic, Morato; Williams, Sangaré, Doiglas Luiz, Zinchenko; Gibbs-White, Anderson; Awoniyi. All. Postecoglu

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Malo Gusto, Lavia; Neto, Santos, Garnacho; Joao Pedro. All. Postecoglu