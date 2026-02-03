Svincolato di lusso, Oxlade-Chamberlain nel mirino del Celtic. O'Neill: "Ho parlato con lui"

Svincolato da agosto, Alex Oxlade-Chamberlain potrebbe trovare presto squadra. Ne ha parlato l'attuale tecnico del Celtic, Martin O'Neill, che ha confermato un interesse nei confronti dell'ex Liverpool: "Ho parlato con lui, ma sono sicuro che abbia molte opzioni, magari più vicine a Londra".

O'Neill ha poi proseguito: "Sarei molto interessato. Mi sorprende che la gente non l'abbia ancora preso in considerazione. Penso che fosse molto entusiasta di quello che stavamo dicendo. Lui sa tutto del club, è un grande amico di Joe Hart e Joe ha parlato con lui, non per conto nostro. È qualcosa che ci interessa, ma se non si materializza, non si materializza".