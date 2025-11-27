Pace fatta tra Gueye e Keane, sancita da un match di boxe con Beto arbitro

Pace fatta tra Idrissa Gueye e Michael Keane. Una Instagram story del compagno di squadra, Thierno Barry, mostra i due "sfidarsi" in una sorta di ring creato ad arte nella palestra del centro di allenamento dello stadio, entrambi con i guantoni da pugile. E l'ex Udinese Beto nei panni di un improvvisato arbitro. Sorrisi e un abbraccio tra i due, protagonisti nello scorso weekend di una clamorosa lite in campo nel corso della partita contro il Manchester United di lunedì scorso. "Only love here" è il messaggio che ha accompagnato il video.

Una situazione surreale che ha visto il senegalese schiaffeggiare il compagno di squadra, con l'arbitro che alla fine ha espulso proprio Gueye. Nonostante l'inferiorità numerica, peraltro dal 13', l'Everton è riuscito a sbancare Old Trafford. Dopo la partita, Gueye è tornato sui suoi passi per il gesto censurabile: "Voglio scusarmi prima con il mio compagno di squadra Michael Keane. Mi assumo la piena responsabilità della mia reazione. Chiedo scusa anche ai miei compagni di squadra, allo staff, ai tifosi e alla società. Quello che è successo non rispecchia chi sono o i valori che rappresento.