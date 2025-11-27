Portogallo campione del mondo U17. Battuta in finale l'Austria: primo trofeo per i lusitani
Portogallo campione del mondo Under 17. I lusitani hanno battuto in finale l'Austria ad Al Rayyan per 1-0 grazie al gol di Anisio Cabral, attaccante del Benfica U19 che chiude il torneo con 7 reti, a una marcatura dall'austriaco Johannes Moser. Si tratta del primo titolo in questa categoria, con i lusitani che succedono alla Germania. Onorevole terzo posto per l'Italia di Massimiliano Favo che nel pomeriggio ha battuto il Brasile ai calci di rigore, dopo che i 90' erano terminati 0-0.
Cambia la cadenza a partire dalla prossima edizione, si passa da un torneo biennale e un torneo annuale. Si giocherà pertanto il Mondiale anche l'anno prossimo, sempre a novembre, sempre in Qatar.
