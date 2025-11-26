Everton, Gueye rischia 3 turni di squalifica dopo l’espulsione per aver schiaffeggiato Keane

L’immagine di Idrissa Gueye che lascia Old Trafford espulso dopo aver schiaffeggiato il compagno di squadra Keane ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il cartellino rosso mostrato dall’arbitro non sarà l’unica conseguenza per il centrocampista senegalese: secondo il regolamento della Premier League, un rosso diretto può comportare infatti fino a tre turni di squalifica.

Il fatto che l'episodio sia avvenuto tra compagni di squadra non esime Gueye dalla punizione. Nemmeno le scuse immediate e sincere del giocatore lo salvano: "Mi assumo tutta la responsabilità della mia reazione. Quanto accaduto non riflette chi sono né i valori che rappresento. Le emozioni possono prendere il sopravvento, ma nulla giustifica un comportamento del genere. Mi assicurerò che non accada più", ha scritto il centrocampista sui social.

Anche il tecnico dei Toffees, David Moyes, ha commentato l’episodio: "Mi hanno spiegato che le regole stabiliscono che se dai uno schiaffo a un tuo giocatore, puoi avere guai. È stato un momento di follia. Ma c’è anche un’altra lettura: mi piace che i miei giocatori reagiscano quando qualcuno non fa ciò che deve. Gueye si è scusato per l’espulsione, ha elogiato i compagni, li ha ringraziati e ha chiesto scusa per l’accaduto". Ora la decisione finale spetta al giudice sportivo della Premier, che dovrà valutare se applicare la squalifica massima di tre partite.