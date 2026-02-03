Paquetà al Flamengo per 42 milioni, il ds: "Acquisto enorme. Vini Jr? Il suo contratto scade presto"

“Senza Paquetá, questo trasferimento sarebbe stato impossibile, indipendentemente dalla somma di denaro a nostra disposizione". José Boto, direttore sportivo del Flamengo, ha commentato così l'acquisto dell'anno in Brasile. "Il suo desiderio, ciò che ha fatto per essere qui oggi, il suo staff che ha aiutato molto, non sarebbe stato possibile. Questo dimostra quanto ama il Flamengo, quanto desiderasse giocare qui. Per questa cifra, c'erano 10-15 club in Europa che avrebbero potuto ingaggiarlo.

"È un acquisto di enorme impatto non solo in Brasile ma in tutta Europa. Ma al di sopra di tutto questo c'è la parte sportiva. Avevamo due o tre posizioni che volevamo rafforzare, e lui soddisfaceva tutte e tre. È stata la parte sportiva che ci ha portato a prendere questa decisione e ad andare avanti con l'affare, sapendo che saremmo rimasti a corto per il resto del mercato”.

Infine una battuta anche su un altro grande campione che, però, difficilmente tornerà in Brasile nei prossimi dieci anni. “Lo staff di Lucas Paquetá è qui. Poi parleremo di Vini Jr (scherzando, ndr). Il contratto sta per scadere, non dovremo pagare nulla al Real Madrid". Sarà ironia, ovviamente, ma anche il Flamengo dimostra di avere grandi obiettivi. Paquetà invece si è trasferito per 42 milioni, dopo le richieste iniziali del West Ham per almeno 60.