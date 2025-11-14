Paquetà: "La settimana in cui dovevo firmare con il City è arrivata la lettera della FA"

Lucas Paquetá ha parlato apertamente del suo mancato trasferimento al Manchester City dal West Ham nel 2023, affare sfumato a causa del suo presunto coinvolgimento in uno scandalo di scommesse. "Tutti sanno che era fatta. Probabilmente avrei firmato la settimana in cui ho ricevuto la lettera dalla English Football Association. Professionalmente parlando, ho perso tanto, quel trasferimento, un salto di carriera", ha a Globo.

Il centrocampista brasiliano ha poi descritto l'impatto psicologico della vicenda che ha inevitabilmente cambiato la vita della sua famiglia: "Psicologicamente è stato terribile, a partire dalla paura di questa indecisione, dall'incertezza del mio futuro, pur sapendo chi sono, cosa faccio e cosa ho fatto. Ma, a causa delle circostanze delle indagini e del modo in cui la federazione ha gestito il tutto, ho avuto paura".

L'effetto sulla vita personale: "Mia moglie ed io abbiamo attraversato due anni lunghi e dolorosi, ma con un lieto fine. Questo ha anche rafforzato il nostro matrimonio, la nostra storia come famiglia: io, lei e i bambini. Sono felice che sia finita così; ho lottato duramente contro tutto questo, ed è molto difficile non poter parlare, ascoltare diverse narrazioni e non poter raccontare la tua versione della storia", ha concluso l'intervista il centrocampista brasiliano.