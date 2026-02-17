Bayern, Hoeness fa lo spavaldo: "Kane? Nessuna pressione, ha un contratto fino al 2027"

L’annuncio è destinato a far rumore. Da mesi il futuro di Harry Kane è al centro di indiscrezioni e voci di mercato, con la clausola rescissoria attivabile in estate che fa gola a diversi top club europei. In prima fila c’era il Barcellona, alla ricerca dell’erede di Robert Lewandowski, mentre il Tottenham sognava un romantico ritorno del suo bomber simbolo.

A spegnere ogni speculazione ci ha pensato però Uli Hoeness. Intervenuto sulle colonne della Bild, il presidente onorario del Bayern Monaco ha chiarito che il club non ha pressione. "Sì, voglio chiarirlo assolutamente. Harry è una vera manna per noi. Con la sua clausola rescissoria in scadenza nell'estate del 2026 e il suo contratto ora in scadenza fino all'estate del 2027, al momento non abbiamo alcuna pressione"

Tradotto: il destino di Kane è saldamente nelle mani del club bavarese. Una posizione rafforzata da numeri semplicemente straordinari. In questa stagione l’attaccante ha già toccato quota 41 gol e 5 assist in tutte le competizioni, con una media impressionante di 1,17 reti a partita. Un rendimento devastante che lo ha portato a superare la soglia dei 500 gol in carriera tra club e nazionale inglese, confermandolo come uno dei finalizzatori più prolifici della sua generazione. E in Germania si parla già di un possibile prolungamento fino al 2028 o addirittura al 2029, segno che la storia tra l'Uragano e il Bayern potrebbe durare ancora a lungo.