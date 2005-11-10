Francia, Cherki: "Feeling incredibile con Zidane, in questo nuovo ruolo mi trovo bene"

Rayan Cherki, asso di City e Francia, ha tessuto le lodi del suo nuovo ruolo da centrocampista centrale e del suo rapporto definito 'straordinario' con il commissario tecnico della Francia Zinédine Zidane, dopo aver contribuito alla vittoria dei Bleus per 4-1 contro il Belgio lunedì. Il centrocampista del Manchester City è subentrato dalla panchina e ha firmato il secondo gol della Francia nella rimonta andata in scena allo Stade de France.

Un feeling speciale

Cherki ha spiegato che le indicazioni di Zidane gli consentono di esprimersi al meglio pur rispettando i compiti difensivi. "Nel corso di questo ritiro ho imparato a giocare in una nuova posizione", ha dichiarato Cherki ai microfoni di TF1. "Mi piace questo ruolo e vedrete che, con il passare del tempo, mi assumerò ancora più responsabilità".

Il talento del City ha inoltre elogiato l'atmosfera all'interno dello spogliatoio, sottolineando che il gruppo vanta una 'coesione straordinaria'. Ha aggiunto che Zidane tratta tutti i giocatori allo stesso modo e lo ha aiutato a comprendere i fondamentali del calcio basato sul possesso palla.