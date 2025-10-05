Real Madrid, super Vinicius contro il Villarreal. Xabi Alonso: "Mi piace vederlo sorridere"

"Abbiamo dovuto lavorare duro per vincere. Nel primo tempo ci è mancata un po' di velocità nei passaggi, ma quando siamo entrati in posizione abbiamo creato occasioni. È stata una vittoria seria e importante per tutti. Ora andiamo avanti". Così ha parlato Xabi Alonso in sala stampa, al termine del match vinto per 3-1 contro il Villarreal.

"Non siamo stati fluidi nel primo tempo, ma all'intervallo - prosegue l'ex tecnico del Bayer Leverkusen - ho detto loro che stavamo facendo molte cose bene e che se avessimo perso palla erano pronti a contrattaccare. Ci è mancato un po' di dinamismo contro una squadra molto organizzata, come quella di Marcelino, ed è per questo che meritano di essere dove sono".

Elogi per Vinicius, autore di 2 dei 3 gol madridisti: "Ha fatto un'ottima partita e ha giocato un ruolo decisivo: non solo per il primo gol, ma anche per la situazione di squilibrio che stavamo subendo. Mi piace vederlo sorridere e divertirsi. È andato vicino a segnare una tripletta e ha completato la sua partita. Sono contento per lui e per la squadra perché abbiamo bisogno di tutti e volevamo chiudere questo ciclo in bellezza con la vittoria di oggi. Ha fatto anche una grande partita contro il Levante. È un giocatore molto importante per la squadra e il club per la sua capacità di creare squilibri, per ciò che genera e per le difficoltà che mette in difficoltà gli avversari".