Il fratello di Payet miglior attaccante francese del 2025: gioca in quinta serie e segna ogni 75'

Il fratello maggiore Dimitri continua a far parlare di sé, ma il più giovane Anthony Payet sta vivendo una stagione sorprendente con il Romorantin-Lanthenay in National 3. Classe 2001 e originario di Saint-Pierroise, il centravanti ha attirato l’attenzione grazie a una prolificità fuori dal comune: 35 gol in 30 partite tra campionato e Coppa di Francia, con una media impressionante di un gol ogni 75 minuti.

Questa performance gli vale il titolo di miglior marcatore in Francia nel 2025, precedendo nomi altisonanti come Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain (31 gol in 47 partite) e Mason Greenwood del Marsiglia (26 gol in 42 match). La carriera di Anthony è stata segnata da diverse esperienze: dopo il settore giovanile al Saint-Pierroise, ha giocato con le squadre giovanili di Guingamp, Angers, Les Herbiers e Chambly, prima di approdare a Romorantin nell’estate 2024, club dove aveva già militato tra il 2019 e il 2021.

L’exploit del giovane Payet è una chiara testimonianza del suo talento e della sua capacità di farsi notare anche lontano dai grandi palcoscenici. La stagione in corso potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per approdare in categorie superiori, confermando che in casa Payet il gol è di famiglia. Anthony non solo segna, ma dimostra continuità, freddezza sotto porta e un senso del gol naturale, caratteristiche che lo rendono un giocatore da seguire con grande attenzione nel panorama calcistico francese.