Guardiola elogia Mourinho: "Mandare il portiere in area è stata una buona strategia"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola dopo l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League ha parlato in conferenza stampa dedicando un pensiero anche al Benfica di José Mourinho che grazie al gol allo scadere del portiere Trubin ha fatto scivolare il Real Madrid fuori dalle prime otto a favore degli inglesi: “Abbiamo visto i minuti finali della partita, eravamo tutti lì, ma non sapevamo che al Benfica servisse un gol per qualificarsi. Ecco perché quando abbiamo visto José mandare avanti il ​​portiere ci siamo tutti chiesti perché lo stesse facendo anche perché il Real avrebbe potuto pareggiare e noi saremmo andati fuori dalle prime otto. - prosegue Guardiola come si legge sul sito del club – Però è stata una buona strategia quella di José per segnare quel quarto gol."

Guardiola poi si sofferma sulla nuova formula della Champions League: “Non mi piace che ci siano più partite, ma l’idea del campionato mi piace. Come trovo positivo che ogni partita sia come una finale, sia che si giochi in casa sia in trasferta. E poi guardate quante squadre incredibili sono fuori dalle prime 24 e quante non sono tra le prime otto, questo ci dice quanto sia complicato questo torneo”.

Il tecnico catalano parla poi degli ottavi di finale: “Sono davvero molto contento perché abbiamo lunghe settimane con meno partite e ne abbiamo bisogno. Ora l’importante è arrivare agli ottavi nelle migliori condizioni possibili”.