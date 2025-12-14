Porto, un 19enne pupillo di Farioli candidato a miglior giocatore danese del 2025

Da oggetto misterioso a uno dei punti fermi del Porto e della nazionale danese. Victor Froholdt si sta confermando tra i protagonisti del calcio europeo: la sua crescita è stata talmente rapida da valergli la candidatura per il premio di miglior giocatore danese dell’anno, onore conquistato nel 2024 Hjulmand, ex centrocampista del Lecce anch’egli tra i candidati per il 2025 dopo una grande stagione con lo Sporting.

"È il premio più prestigioso che esista. Devo anche considerare il contesto in cui mi trovo e fermarmi un attimo a riflettere su quanto sono arrivato lontano", ha dichiarato il talento 19enne al sindacato calciatori danese, sottolineando come tutto sia accaduto molto in fretta: "Quest’anno ha avuto una velocità incredibile. Se mi avessero chiesto all’inizio della stagione se pensavo di arrivare a questo punto, probabilmente avrei avuto poche certezze. Dal mio ruolo fondamentale al Copenaghen, dove abbiamo vinto campionato e coppa, fino al trasferimento al Porto, tutto è successo così rapidamente. La mia carriera è definitivamente esplosa nel 2025".

Froholdt se la vedrà per il titolo con Hjulmand e con Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia, ma al momento non si sbilancia su chi possa prevalere: "Sono solo incredibilmente orgoglioso e onorato di essere stato nominato. Questo riconoscimento significa davvero molto per me", ha concluso il pupillo di Francesco Farioli, che nel 2025 ha compiuto il salto definitivo di qualità.