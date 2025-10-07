L'incredibile disastro di Postecoglou: può essere l'esonero record della Premier

La vittoria dell'Europa League non è bastata ad Ange Postecoglou per guadagnarsi la conferma al Tottenham. Troppo altalenanti i risultati, troppo basso il gioco e le prospettive future per il tecnico australiano in quel di Londra. L'ex guida del Celtic, in Premier League, non è riuscita a imporsi e lo stesso vale per questo inizio d'avventura shock a Nottingham. Al Forest è stato chiamato per sostituire l'esonero Nuno Espirito Santo ma il rendimento è di quelli da incubo. Cinque sconfitte e due pareggi in tutte le competizioni, è il peggiore degli ultimi cento anni del club come inizio d'avventura coi Garibaldi Reds.

Se dovesse essere esonerato oggi, o in queste settimane di sosta, cosa non impossibile in un club di un proprietario vulcanico come Evangelos Marinakis, allora Postecoglou batterebbe il record negativo come manager col mandato più breve della storia della Premier League. 27 giorni, superando i 41 di Les Reed al Charlton nel 2006. Le ultime dall'Inghilterra dicono che le riflessioni sono in corso ma l'ambiente è realmente caldissimo: posizioni da retrocessione in Championship, ko in Europa League contro il Midtjylland, i tifosi che chiedono già l'esonero e nessun talento e neo acquisto valorizzato.

E se così dovesse essere? Il Nottingham brancola nel buio, per il futuro si fa il nome di Marco Silva ma per il presente non ci sono certezze. Non Nuno Espirito Santo, perché dopo l'esonero ha già ritrovato casa al West Ham. E allora? Allora avanti, Ange. Fin quando il vulcanico proprietario greco Marinakis non dirà basta…