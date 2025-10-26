Premier League, il Tottenham vince contro l'Everton e vola al terzo posto in classifica
Il Tottenham risponde presente. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Aston Villa, gli Spurs tornano subito a correre e lo fanno con un convincente 3-0 all’Everton, rilanciando ambizioni e classifica in Premier League. La squadra Frank parte forte e al 19’ trova il vantaggio grazie a Micky van de Ven: il difensore olandese, bravo a inserirsi, sfrutta alla perfezione l’assist di Bentancur e batte il portiere avversario per l’1-0.
L’Everton prova a reagire e crede di aver trovato il pareggio con Jake O’Brien, ma il VAR spegne l’entusiasmo segnalando fuorigioco al 25’. Il Tottenham torna a spingere e allo scadere del primo tempo è ancora Van de Ven a diventare protagonista: cross preciso di Pedro Porro e tocco vincente del difensore per la doppietta personale che vale il 2-0 al 45’+6.
Nella ripresa gli Spurs amministrano il risultato con ordine e lucidità, sfiorando più volte il tris. Il sigillo finale arriva all’89’, quando Pape Matar Sarr trova la rete che mette definitivamente in ghiaccio la partita. Il Tottenham conquista così tre punti pesantissimi e sale al terzo posto.
9ª GIORNATA
Leeds - West Ham 2-1
3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)
Chelsea - Sunderland 1-2
4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)
Newcastle - Fulham 2-1
18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)
Manchester United - Brighton 3-1
24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)
Brentford - Liverpool 3-2
5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah
Arsenal - Crystal Palace 1-0
39' Eze (A)
Aston Villa - Manchester City 1-0
19' Cash (A)
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)
Wolverhampton - Burnley 2-3
14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)
Everton - Tottenham 0-3
19', 45'+6' van de Ven (T); 89' Sarr (T)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 22
2. Bournemouth 18
3. Sunderland 17
4. Tottenham 17
5. Manchester City 16
6. Manchester United 16
7. Liverpool 15
8. Aston Villa 15
9. Chelsea 14
10. Crystal Palace 13
11. Brentford 13
12. Newcastle 12
13. Brighton 12
14. Everton 11
15. Leeds 11
16. Burnley 10
17. Fulham 8
18. Nottingham Forest 5
19. West Ham 4
20. Wolverhampton 2
