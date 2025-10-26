Premier League, il Tottenham vince contro l'Everton e vola al terzo posto in classifica

Il Tottenham risponde presente. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Aston Villa, gli Spurs tornano subito a correre e lo fanno con un convincente 3-0 all’Everton, rilanciando ambizioni e classifica in Premier League. La squadra Frank parte forte e al 19’ trova il vantaggio grazie a Micky van de Ven: il difensore olandese, bravo a inserirsi, sfrutta alla perfezione l’assist di Bentancur e batte il portiere avversario per l’1-0.

L’Everton prova a reagire e crede di aver trovato il pareggio con Jake O’Brien, ma il VAR spegne l’entusiasmo segnalando fuorigioco al 25’. Il Tottenham torna a spingere e allo scadere del primo tempo è ancora Van de Ven a diventare protagonista: cross preciso di Pedro Porro e tocco vincente del difensore per la doppietta personale che vale il 2-0 al 45’+6.

Nella ripresa gli Spurs amministrano il risultato con ordine e lucidità, sfiorando più volte il tris. Il sigillo finale arriva all’89’, quando Pape Matar Sarr trova la rete che mette definitivamente in ghiaccio la partita. Il Tottenham conquista così tre punti pesantissimi e sale al terzo posto.

9ª GIORNATA

Leeds - West Ham 2-1

3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)

Chelsea - Sunderland 1-2

4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)

Newcastle - Fulham 2-1

18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)

Manchester United - Brighton 3-1

24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)

Brentford - Liverpool 3-2

5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah

Arsenal - Crystal Palace 1-0

39' Eze (A)

Aston Villa - Manchester City 1-0

19' Cash (A)

Bournemouth - Nottingham Forest 2-0

25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)

Wolverhampton - Burnley 2-3

14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)

Everton - Tottenham 0-3

19', 45'+6' van de Ven (T); 89' Sarr (T)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 22

2. Bournemouth 18

3. Sunderland 17

4. Tottenham 17

5. Manchester City 16

6. Manchester United 16

7. Liverpool 15

8. Aston Villa 15

9. Chelsea 14

10. Crystal Palace 13

11. Brentford 13

12. Newcastle 12

13. Brighton 12

14. Everton 11

15. Leeds 11

16. Burnley 10

17. Fulham 8

18. Nottingham Forest 5

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2