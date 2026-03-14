Primo gol da pro per Reggiani, il Dortmund vince e accorcia: il Bayern fa 1-1 col Bayer
Frena il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund prova a riaprire la Bundesliga trascinato anche da un giovane italiano. Pomeriggio teso a Leverkusen, dove la capolista va sotto, si vede annullare due gol, chiude in nove e trema al 93' (Hofmann segna ma il VAR rende tutto vano), ma esce indenne e continua a comandare la classifica con nove punti di vantaggio sui gialloneri, che battono invece 2-0 l'Augusta grazie anche al primo gol tra i professionisti di Luca Reggiani.
Pari inatteso per l'Hoffenheim, che non va oltre l'1-1 contro il Wolfsburg, mentre l'Eintracht batte 1-0 l'Heidenheim.
LA VENTISEIESIMA GIORNATA DI BUNDESLIGA
Venerdì 13 marzo
Borussia Monchengladbach - St. Pauli 2-0
Sabato 14 marzo
Dortmund - Augusta 2-0
Francoforte - Heidenheim 1-0
Hoffenheim - Wolfsburg 1-1
Leverkusen - Bayern 1-1
Amburgo - Colonia (18:30)
Domenica 15 marzo
Brema - Magonza (15:30)
Friburgo - Union Berlino (17:30)
Stoccarda - RB Lipsia (19:30)
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 67
2. Borussia Dortmund 58
3. Hoffenheim 50
4. Stoccarda 47
5. Lipsia 47
6. Bayer Leverkusen 45
7. Eintracht Francoforte 38
8. Friburgo 34
9. Augusta 31
10. Amburgo 29
11. Union Berlino 28
12. Borussia Monchengladbach 28
13. Werder Brema 25
14. Colonia 24
15. Magonza 24
16. St. Pauli 24
17. Wolfsburg 21
18. Heidenheim 14