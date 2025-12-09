Primo successo in Champions per l'Olympiacos di Pirola e Strefezza: 0-1 al Kairat, la classifica
L'Olympiacos di José Mendilibar ha superato 0-1 il Kairat Almaty nell'anticipo della serata di Champions League di questo mercoledì. A decidere la sfida un gol di Gelson Martins al 73'.
Titolare l'ex Inter, Monza e Salernitana Lorenzo Pirola, rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Nel corso della ripresa sono subentrati anche Mehdi Taremi e l'ex Como e Lecce (fra le altre) Gabriel Strefezza.
Di seguito il programma di serata in Champions League con la classifica aggiornata:
CLASSIFICA:
1 Arsenal 15 (+13)
2 PSG 12 (+11)
3 Bayern 12 (+9)
4 Inter 12 (+9)
5 Real Madrid 12 (+7)
6 Dortmund 10 (+6)
7 Chelsea 10 (+6)
8 Sporting 10 (+6)
9 Manchester City 10 (+5)
10 Atalanta 10 (+1)
11 Newcastle 9 (+7)
12 Atl. Madrid 9 (+2)
13 Liverpool 9 (+2)
14 Galatasaray 9 (+1)
15 PSV 8 (+5)
16 Tottenham 8 (+3)
17 Leverkusen 8 (-2)
18 Barcellona 7 (+2)
19 Qarabag 7 (-1)
20 Napoli 7 (-3)
21 Marsiglia 6 (+2)
22 Juventus 6 (0)
23 Monaco 6 (-2)
24 Pafos 6 (-3)
25 Royale Union SG 6 (-7)
26 Olympiakos 5 (-7)*
27 Club Brugge 4 (-5)
28 Ath. Bilbao 4 (-5)
29 Francoforte 4 (-7)
30 FC Copenhagen 4 (-7)
31 Benfica 3 (-4)
32 Slavia Praga 3 (-6)
33 Bodo/Glimt 2 (-4)
34 Villarreal 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-11)*
36 Ajax 0 (-15)
*Una partita giocata in più
16.30 Kairat-Olympiacos 0-1
18.45 Bayern-Sporting SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Inter-Liverpool - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Atalanta-Chelsea - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Barcellona-Eintracht Francoforte - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Tottenham-Slavia Praga - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 PSG-Atletico Madrid - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Union SG-Marsiglia - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Monaco-Galatasaray - SKY SPORT (canale 258) e NOW