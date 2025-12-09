Primo successo in Champions per l'Olympiacos di Pirola e Strefezza: 0-1 al Kairat, la classifica

L'Olympiacos di José Mendilibar ha superato 0-1 il Kairat Almaty nell'anticipo della serata di Champions League di questo mercoledì. A decidere la sfida un gol di Gelson Martins al 73'.

Titolare l'ex Inter, Monza e Salernitana Lorenzo Pirola, rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Nel corso della ripresa sono subentrati anche Mehdi Taremi e l'ex Como e Lecce (fra le altre) Gabriel Strefezza.

Di seguito il programma di serata in Champions League con la classifica aggiornata:

CLASSIFICA:

1 Arsenal 15 (+13)

2 PSG 12 (+11)

3 Bayern 12 (+9)

4 Inter 12 (+9)

5 Real Madrid 12 (+7)

6 Dortmund 10 (+6)

7 Chelsea 10 (+6)

8 Sporting 10 (+6)

9 Manchester City 10 (+5)

10 Atalanta 10 (+1)

11 Newcastle 9 (+7)

12 Atl. Madrid 9 (+2)

13 Liverpool 9 (+2)

14 Galatasaray 9 (+1)

15 PSV 8 (+5)

16 Tottenham 8 (+3)

17 Leverkusen 8 (-2)

18 Barcellona 7 (+2)

19 Qarabag 7 (-1)

20 Napoli 7 (-3)

21 Marsiglia 6 (+2)

22 Juventus 6 (0)

23 Monaco 6 (-2)

24 Pafos 6 (-3)

25 Royale Union SG 6 (-7)

26 Olympiakos 5 (-7)*

27 Club Brugge 4 (-5)

28 Ath. Bilbao 4 (-5)

29 Francoforte 4 (-7)

30 FC Copenhagen 4 (-7)

31 Benfica 3 (-4)

32 Slavia Praga 3 (-6)

33 Bodo/Glimt 2 (-4)

34 Villarreal 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-11)*

36 Ajax 0 (-15)

*Una partita giocata in più

16.30 Kairat-Olympiacos 0-1

18.45 Bayern-Sporting SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Inter-Liverpool - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Atalanta-Chelsea - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Barcellona-Eintracht Francoforte - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Tottenham-Slavia Praga - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 PSG-Atletico Madrid - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Union SG-Marsiglia - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Monaco-Galatasaray - SKY SPORT (canale 258) e NOW