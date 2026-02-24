Ritmi alti, nessun gol a Leverkusen: Bayer e Olympiacos vanno negli spogliatoi sullo 0-0

Si è chiusa la prima frazione di gara a Leverkusen con Bayer e Olympiacos che vanno al riposo sul punteggio di 0-0. Un risultato che favorirebbe i padroni di casa, vittoriosi 2-0 all'andata nel Pireo. Parte forte la squadra padrona di casa con una conclusione velenosa di Hofmann ma Tzolakis in qualche modo riesce a deviare il pallone in calcio d’angolo.

Schick vicino al gol

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è il solito Schick a staccare di testa ma il pallone lambisce il palo alla destra di Tzolakis e termina sul fondo. Al quinto ancora l’ex Roma e Samp che elude la difesa greca e prova a scavalcare Tzolakis con un pallonetto che però non è preciso. La risposta biancorossa arriva sessanta secondi più tardi con Chiquinho che viene cercato sugli sviluppi di un corner ma il suo destro di prima intenzione dal limite dell’area termina alto di un soffio.

Si gioca su ritmi alti

I ritmi sono sempre molto alti con entrambe le squadre che cercano di crearsi varchi all’interno di difese che comunque sono molto attente. Olympiacos avanti ancora con Gelson Martins che manda al bar un avversario e poi tenta un tiro cross con l’esterno destro ma Blaswich è attento e blocca.