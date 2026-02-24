Bayer Leverkusen-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Schick guida l'attacco rossonero

Si parte dallo 0-2 subito nel Pireo. L’Olympiacos cerca la missione impossibile in casa del Bayer Leverkusen in questo martedì sera di Champions League. Ai biancorossi greci servirebbe un successo con tre o più gol di scarto per accedere agli ottavi di finale, con qualsiasi altro risultato saranno i rossoneri di Hjulmand a festeggiare il passaggio del turno.

Sono state ufficializzate le formazioni: per i padroni di casa ci sarà Patrick Schick al centro dell’attacco, all’andata sua la doppietta decisiva, mentre Hofmann e Maza saranno gli esterni. Risponde Mendilibar con Taremi supportato alle spalle da Gelson Martins e Chiquinho.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Schick, Maza.

Olympiacos (4-3-2-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze, Dani Garcia; Gelson Martins, Chiquinho; Taremi.