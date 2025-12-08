PSG, ahi Lucas Hernandez: squalificato 3 turni in Champions per gomitata a Xavi Simons

Lucas Hernandez ha perso il controllo, Luis Enrique si è infuriato e ora il PSG è penalizzato. Nel match di Champions League tutt'altro che in bilico contro il Tottenham, il terzino francese ha perso la testa due settimane fa al Parco dei Principi e al 93' ha scaricato una gomitata volontaria dritta in faccia a Xavi Simons. Gesto violento nei confronti dell'esterno offensivo degli Spurs che è stato immediatamente punito con un cartellino rosso e conseguente espulsione.

Ahi. Una perdita che, tra infortuni e acciacchi, compromette la vita del Paris in Europa e in seguito al comportamento anti sportivo e pericoloso ai danni di Simons, è arrivata in giornata la sanzione della commissione di controllo, etica e disciplina dell’UEFA per Lucas Hernández: 3 giornate di squalifica per aver “aggredito un altro giocatore”. Mano pesante dell'organo di Nyon per il calciatore di Luis Enrique che tuttavia si è attenuto rigorosamente al regolamento.

Quando sarà assente. Dunque il fratello di Théo Hernandez salterà le prossime partite contro l'Athletic Bilbao mercoledì a San Mamés, indisponibile per tutto il mese di gennaio tra la trasferta di Lisbona contro lo Sporting (20), l'uscita casalinga col Newcastle (28 gennaio). Potrà tornare a giocare in Champions League soltanto a partire dalla fase a eliminazione diretta, sia nei playoff che negli ottavi di finale.