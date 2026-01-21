PSG, bufera su Lucas Hernandez: denunciato per tratta di esseri umani e lavoro in nero

Non al meglio sul piano sportivo con il PSG, dove in questa stagione si limita a un ruolo da riserva, Lucas Hernandez si ritrova anche nella bufera sul piano extra-sportivo. Secondo le informazioni del magazine Paris-Match, il terzino francese e sua moglie sono oggetto di una denuncia per tratta di esseri umani e lavoro in nero. L’avvocata dei denuncianti ha già depositato la denuncia. Intanto la Procura di Versailles non ha ancora risposto alle sollecitazioni.

Il caso nel dettaglio

Lucas Hernandez è così accusato di sfruttamento ai danni di una famiglia colombiana. Il calciatore e la moglie (Victoria Tray) avrebbero assunto, senza un contratto di lavoro regolare e senza rispettare le norme sull’orario di lavoro, una coppia e i loro tre figli tra settembre 2024 e novembre 2025. Sempre il giornale francese, i membri di questa famiglia avrebbero svolto in particolare le mansioni di custode, addetti alla sicurezza, donne delle pulizie, cuoche e tate.

Incontrata la compagna di Lucas Hernandez in Colombia nel giugno 2024, la denunciante avrebbe colpito la wag per il suo lavoro in infermeria dopo un intervento medico e le avrebbe proposto di andare in Francia e lavorare per lei. La donna avrebbe proposto l'aggiunta dei fratelli e dei suoi genitori come "forza lavoro" aggiuntiva, così è arrivato il via libera. E l'arrivo in Europa, con sbarco in Francia, sarebbe stato risolto in fretta dalla modella di origine brasiliano-argentina al netto del ginepraio di questioni amministrative annesse presso il domicilio degli Hernandez negli Yvelines.

La denuncia

"Sono arrivata in situazione irregolare. I documenti non erano ancora stati preparati", ha così lamentato la figlia di questa famiglia colombiana. "Diceva che stavano parlando con i loro avvocati per aiutarmi, ma non è mai stato fatto nulla". Cosa è successo poi? Allontanata dopo una grossa lite con la signora Hernandez nell’ottobre 2025, la giovane donna ha poi ricevuto contratti ufficiali "redatti in extremis per tentare di regolarizzare la situazione". Contratti che, tuttavia, hanno presentato delle incongruenze sul piano della retribuzione e dell'estensione dell'orario di lavoro. A quel punto tutti i "dipendenti" membri della famiglia colombiana sono stati licenziati dal fratello di Theo Hernandez e consorte. Con tanto di pressioni dagli ex datori di lavoro: "Psicologicamente non sto bene. Fisicamente nemmeno. Mi sento usata, frustrata e maltrattata". Sarà la giustizia a indagare sull'accaduto ora.