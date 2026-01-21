Accuse gravi su Lucas Hernandez e la compagna: "Abbiamo sempre agito umanamente"

Lucas Hernandez e la sua compagna Victoria Triay hanno smentito con fermezza le gravi accuse di tratta di esseri umani e lavoro irregolare mosse da una famiglia colombiana di cinque persone che avrebbe lavorato presso la loro abitazione in Francia. Il difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese è attualmente coinvolto in un’indagine giudiziaria aperta dalla procura di Versailles e parla apertamente di una vicenda fondata su manipolazioni e falsità.

Attraverso un comunicato ufficiale, Hernandez e Triay hanno spiegato di aver accolto queste persone nella loro vita con fiducia e spirito umano: "Abbiamo aperto la nostra casa a persone che si sono presentate come amici, per le quali nutrivamo affetto sincero. Ci avevano assicurato che la loro situazione amministrativa era in fase di regolarizzazione, e abbiamo creduto alle loro parole". Secondo la coppia, quella fiducia sarebbe stata tradita.

Le accuse riguardano presunte condizioni di lavoro eccessive tra settembre 2024 e novembre 2025, con mansioni che andavano dalla sorveglianza domestica alla cura dei figli, fino ai servizi di cucina e pulizia. Hernandez e la compagna negano ogni addebito e ribadiscono di non aver mai agito con intenzioni illecite: "Non abbiamo mai mostrato disprezzo per la legge. Abbiamo agito da esseri umani, e abbiamo imparato nel modo più duro che la compassione può essere sfruttata". La coppia si dice profondamente colpita dall’esposizione mediatica del caso e ha annunciato che non rilascerà ulteriori dichiarazioni, lasciando ora spazio esclusivamente alla giustizia. "Chiediamo decenza, rispetto e moderazione. I fatti devono essere valutati nelle sedi opportune, non sui social", hanno concluso.