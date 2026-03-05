Dal Monaco... al Monaco: Dembele torna tra i convocati, buone notizie in vista del Chelsea

Buone notizie per il Paris Saint-Germain: Ousmane Dembélé è pronto a tornare in campo. L’attaccante francese, vincitore del Pallone d'Oro 2025, si era fermato il 17 febbraio durante l’andata dei playoff di UEFA Champions League contro il Monaco, quando aveva accusato un fastidio alla gamba che aveva fatto scattare l’allarme nello staff parigino.

All’epoca l’allenatore Luis Enrique aveva parlato di "un semplice colpo", ma il club ha preferito non correre rischi, lasciando il giocatore fuori dalle convocazioni nelle settimane successive. Ora però l’attaccante si è allenato regolarmente nel centro sportivo di Poissy ed è nuovamente disponibile, come ha annunciato in conferenza il tecnico asturiano.

L’infortunio aveva interrotto un momento molto positivo per Dembélé. Dopo essere stato uno dei protagonisti della stagione 2025, quando la sua esplosione aveva contribuito alle vittorie del PSG, anche quest’anno il francese aveva iniziato con ottime prestazioni: sette gol e tre assist tra tutte le competizioni prima dello stop.

Durante la sua assenza il PSG ha dovuto fare a meno di lui in tre partite: due di Ligue 1, contro Metz e Le Havre, oltre al ritorno europeo contro il Monaco. Luis Enrique ha scelto la massima prudenza per evitare ricadute, soprattutto in vista degli ottavi di finale della Champions contro il Chelsea. Nonostante i problemi fisici e una stagione iniziata senza una vera preparazione estiva, l’ex Barcellona resta il giocatore più decisivo della squadra. Finora ha collezionato 25 presenze con 17 gol e un assist.