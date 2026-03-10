Iwobi, scarso feeling con Ancelotti e il caso social: "Ho imparato a mie spese all'Everton"

Alex Iwobi, trequartista o esterno d'attacco nigeriano classe '96, è cresciuto nell'Academy dell'Arsenal prima di separarsi nel 2019 con quella che è stata casa sua per 15 anni circa. Una cessione vantaggiosa per i Gunners, rivolto all'Everton dove Carlo Ancelotti allenò da dicembre 2019. Dopo la parentesi al Napoli, il tecnico italiano - oggi CT del Brasile - è rimasto sulla panchina dei Toffees per 67 partite e un anno e mezzo prima del divorzio, ma sembra abbia riservato un trattamento duro per il giocatore nigeriano allora.

Iwobi, sotto la guida di Ancelotti, è stato provato in diverse posizioni allora. "Con Carlo Ancelotti ho imparato a mie spese. Fu un momento di follia da parte mia", ha raccontato l'ex Arsenal nel podcast 'High Performance' riguardo la scelta di pubblicare sui propri social il desiderio di giocare invece nel suo ruolo preferito. Fatto, questo, che venne portato alla luce in conferenza stampa, con l'allenatore interrogato sul comportamento del suo calciatore. "Mi piace avere la palla tra i piedi, toccarla spesso o giocare l'uno-due, ma lui semplicemente non mi vedeva come quel tipo di giocatore", ha raccontato.

Iwobi ha poi spiegato le istruzioni tattiche ricevute dall'allenatore italiano. "Le opportunità che ricevevo erano come esterno a tutta fascia a destra, terzino destro o esterno di centrocampo", a proposito dei ruoli che gli cuciva Ancelotti. E sulle istruzioni in campo: "Mi diceva ogni volta che prendevo palla che avrei dovuto sempre darla a James Rodríguez, Allan o agli altri, ma io pensavo di poter fare qualcosa di importante a mia volta".

Riguardo invece a quella vicenda social poi sfociata pubblicamente: "Una volta pubblicai nelle storie sui social che avrei voluto giocare nella mia posizione preferita. Glielo chiesero in conferenza stampa. Lui venne da me e mi chiese dove giocassi di solito; glielo dissi e provammo quel ruolo nella partita successiva contro il Burnley". Ma l'epilogo non fu lieto: "A fine primo tempo eravamo sotto di due gol. Dopo dieci minuti della ripresa, mi ha sostituito e non ho più giocato per le quattro partite successive". Concludendo con una frecciata: "Con tutto il rispetto per l'Everton, il loro gioco era fatto di scivolate e corse forsennate, cose che non facevano parte della mia natura".