Grealish, segnali per il futuro: "Non ringrazierò mai abbastanza l'Everton. Sto per tornare"

Arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Jack Grealish, fermo da settimane dopo l’operazione al piede che ha chiuso in anticipo la sua stagione. Il centrocampista inglese, attualmente in prestito all’Everton, ha aggiornato sulle proprie condizioni mostrando grande ottimismo.

“Ora mi sento davvero bene. Ho parlato con il chirurgo e mi ha detto che a questo punto non potrebbe andare meglio”, ha raccontato a BBC Sport, sottolineando come il percorso di recupero stia procedendo senza intoppi a dieci settimane dall’intervento. Un infortunio arrivato a gennaio, nella sfida vinta contro l’Aston Villa.

Grealish non nasconde quanto sia stato difficile restare ai margini: “Per un calciatore è sempre dura essere infortunato. Sono andato al derby del Merseyside e mi sono emozionato, perché mi manca tantissimo giocare”. In stagione ha collezionato 22 presenze, con due gol e sei assist.

Parole di grande riconoscenza anche per l’Everton: “Non posso ringraziare abbastanza il club, sono stati fantastici con me”. Intanto, sullo sfondo resta il tema mercato: con il contratto al Manchester City in scadenza tra un anno, i Toffees valutano un acquisto a titolo definitivo, ma solo a condizioni economiche più favorevoli.