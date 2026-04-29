Il PSG trema: nuovo guaio muscolare per Hakimi, si attende l'esito degli esami

Non arrivano buone notizie per il Paris Saint-Germain dopo il pirotecnico 5-4 contro il Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League disputata ieri.

Nel finale della gara, Achraf Hakimi ha accusato un problema alla coscia destra, costringendo lo staff a monitorare con attenzione le sue condizioni. In un primo momento, l’allenatore Luis Enrique aveva ipotizzato si trattasse soltanto di crampi, ma gli esami effettuati successivamente sembrerebbero escludere questa possibilità.

Secondo le informazioni emerse, il terzino marocchino resta in forte dubbio per la gara di ritorno in programma a Monaco. Saranno necessari ulteriori accertamenti per capire se si tratti di una semplice contrattura o di un infortunio più serio, che potrebbe compromettere la sua presenza nella sfida decisiva. Notizie invece rassicuranti per altri due elementi chiave della rosa: Nuno Mendes e Khvicha Kvaratskhelia non hanno riportato problemi fisici e saranno regolarmente a disposizione per il ritorno.