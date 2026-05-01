PSG, chance per l'italo-brasiliano Marin? Luis Enrique potrebbe far riposare Safonov

Il Paris Saint-Germain si prepara a un nuovo ampio turnover in vista della sfida casalinga contro il Lorient, in programma domani alle 17 al Parc des Princes. La partita arriva infatti in un momento delicatissimo della stagione, a ridosso della semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, e con il campionato ancora non matematicamente chiuso.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, potrebbe arrivare una novità assoluta tra i pali: Renato Marin è infatti in corsa per il suo debutto in Ligue 1. Il portiere classe 2005, utilizzato finora solo una volta in stagione in Coupe de France contro il Fontenay, potrebbe essere schierato dal primo minuto. L’ipotesi si è rafforzata dopo l’infortunio di Lucas Chevalier, mentre Matvey Safonov potrebbe essere risparmiato in ottica Champions.

Luis Enrique, in conferenza stampa, non ha voluto sbilanciarsi sulla scelta del titolare: "Con i portieri abbiamo lavorato su tutte le opzioni. Al Barça B ognuno giocava sette partite e poi decidevo, sono aperto ai cambiamenti nel calcio. Il mondo è cambiato, il ruolo è diverso ma sono disposto a modificare le cose. Bisogna aspettare domani per sapere chi giocherà. Siamo nel finale di stagione, non voglio dare informazioni. Tutte le opzioni sono possibili. È come un puzzle, dobbiamo gestire tutto per ottenere i tre punti".

Chi è Renato Marin - Nato a Sao Paulo ma in possesso di cittadinanza italiana, si è trasferito a Parigi in estate dopo un percorso di 5 anni con le giovanili della Roma. Ha disputato ben 12 partite con l'Italia Under-19, con cui ha disputato l'Europeo del 2024 perdendo in semifinale contro la Spagna.