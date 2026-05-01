Simeone: "Alvarez out domani. Sono in pace, io e la squadra stiamo dando tutto"

In casa Atletico Madrid si pensa ormai solo al ritorno della semifinale di Champions League contro l’Arsenal. Ci pensano tutti tranne - apparentemente - Diego Simeone; l'allenatore argentino, infatti, è concentrato soprattutto sulla sfida di campionato di domani contro il Valencia, valida per la 34ª giornata di Liga, una gara considerata ormai secondaria in un finale di stagione dominato da altro.

Con il Barcellona sempre più vicino al titolo, l’Atlético guarda quasi esclusivamente alla competizione europea, motivo per cui il Cholo è pronto a rivoluzionare la formazione. Al Mestalla scenderà in campo un undici alternativo, costruito per gestire le energie e preservare i titolari in vista del match più importante dell’anno. Tra le assenze spicca quella di Julian Alvarez, alle prese con un problema alla caviglia sinistra rimediato nella gara d’andata contro i Gunners. L’attaccante argentino, miglior marcatore della squadra e spesso decisivo, non verrà rischiato. Simeone è stato chiaro: "Julian non sarebbe comunque stato disponibile per domani neanche se non ci fosse la gara di martedì".

Il tecnico ha inoltre confermato altre assenze eccellenti: "Non saranno disponibili nemmeno Sorloth, Giuliano, Barrios e Giménez. Forse non ne dimentico nessuno. Giocheranno quelli che sono davvero pronti a competere". Questa scelta aprirà spazio a diverse seconde linee, tra cui Molina, Thiago Almada e Musso, pronto a rivedere il campo dopo il ritorno di Jan Oblak come titolare.

Simeone ha spiegato la sua filosofia senza giri di parole: "La situazione dei giocatori me lo impone. Alcuni hanno finito la scorsa partita con problemi fisici. Servono energie fresche. Per molti sarà un’opportunità importante: devono dimostrare di essere pronti per l’Atlético". Infine, il tecnico ha raccontato il proprio stato d’animo in questa fase decisiva della stagione: "Sono in pace. Stiamo dando tutto, io e la squadra. È un percorso lungo e complicato, ma arrivare fin qui è già un risultato. Abbiamo grande fiducia".