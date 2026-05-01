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Tre punti d'oro per il Maiorca. Battuto in trasferta il Girona nello scontro diretto: finisce 0-1

Tre punti d'oro per il Maiorca. Battuto in trasferta il Girona nello scontro diretto: finisce 0-1TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
ieri alle 22:55Calcio estero
Michele Pavese

Un successo di piramidale importanza nella corsa alla salvezza. Il Maiorca espugna l'Estadio Municipal de Montilivi e mette nei guai il Girona, raggiungendolo in classifica a quota 38. Decisiva la rete al termine del primo tempo realizzata da Samu Costa.

Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante
Valencia - Atlético Madrid
Alavés - Athletic Bilbao
Osasuna - Barcellona
Celta Vigo - Elche
Getafe - Rayo Vallecano
Betis - Oviedo
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad

Classifica
Barcellona 85
Real Madrid 74
Villarreal 65
Atlético Madrid 60
Betis 50
Getafe 44
Celta Vigo 44
Real Sociedad 43
Osasuna 42
Athletic Bilbao 41
Vallecano 39
Valencia 39
Espanyol 39
Elche 38
Maiorca 38
Girona 38
Alavés 36
Siviglia 34
Levante 33
Oviedo 28

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