PSG, la buona notizia è il recupero completo di F. Ruiz. Luis Enrique: "Giocatore fondamentale"

Domani, in occasione della sfida casalinga contro il Lorient, Luis Enrique dovrebbe optare per un ampio turnover, con una formazione profondamente rimaneggiata in vista della sfida di ritorno delle semifinali di Champions League, in programma mercoledì all'Allianz Arena. L’allenatore spagnolo ha però già confermato il ritorno di un elemento chiave al Parc des Princes: Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo, recentemente rientrato dopo un infortunio e subentrato anche nella gara contro il Bayern Monaco, avrà infatti spazio per accumulare minuti e ritrovare la migliore condizione fisica. In conferenza stampa, Luis Enrique ha voluto sottolinearne l’importanza all’interno del gruppo: "Fabian è un giocatore incredibile per noi, fondamentale, uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Ogni volta che un calciatore torna da un infortunio è una buona notizia. Ha già giocato nelle ultime partite. Domani sarà un’occasione per continuare a dargli minuti".

Il tecnico ha quindi ribadito la fiducia nel giocatore, considerandolo una pedina centrale nel progetto del Paris Saint-Germain, soprattutto in vista del finale di stagione.